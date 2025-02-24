Депозиты в гривне станут выгоднее: как изменятся ставки по вкладам в марте

В марте ситуация в депозитном секторе будет определяться совокупностью различных факторов. В частности, важную роль будут играть экономическое состояние страны, динамика валютного рынка, а также внешнеполитические аспекты, связанные с завершением войны и уровнем международной поддержки.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев в комментарии для "24 Канала" отметил, что ключевым фактором будет актуальный уровень инфляции и подход НБУ к его сдерживанию. Следующее заседание Монетарного комитета Нацбанка должно состояться 6 марта. По прогнозам Дмитрия Замотаева, дальнейшее развитие ситуации может пойти одним из двух возможных путей:

Учетная ставка останется неизменной на уровне 14,5% , что означает, что и другие монетарные инструменты останутся без изменений: ставка по депозитным сертификатам овернайт – 14,5%, трехмесячные депозитные сертификаты – 17%, а кредиты рефинансирования – 17,5%.

, что означает, что и другие монетарные инструменты останутся без изменений: ставка по депозитным сертификатам овернайт – 14,5%, трехмесячные депозитные сертификаты – 17%, а кредиты рефинансирования – 17,5%. Учетная ставка может снова вырасти примерно на 0,5-1 процентные пункты, что повлечет аналогичные корректировки в других монетарных инструментах. Таким образом, прогнозируется, что учетная ставка достигнет 15-15,5%, а ставка по трехмесячным депозитным сертификатам повысится до 17,5-18%.

Читайте также: Большой украинский банк посоветовал клиентам заменить карты: кого касается

"Я считаю, что такие изменения значительно ускорят изменения ставок по гривневым вкладам, среди которых приоритетными, как для банков, так и для граждан будут депозиты со средним сроком размещения", – отметил банкир.

По словам Замотаева, в такой ситуации снова обострится "конкурентная борьба" банков за вкладчиков. Это приведет к запуску различных акционных предложений.

Стоит заметить, что по мнению эксперта, такие изменения позволят вкладчикам получить дополнительный бонус в размере 1-1,5 процентного пункта к базовым ставкам.

Напомним, ранее украинцам рассказали, какие банковские депозиты сейчас самые прибыльные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !