Деруны из кабачков: легкое и диетическое блюдо за 15 минут
Кабачки обладают низкой калорийностью и большим количеством диетических волокон, которые способствуют здоровому пищеварению и улучшают перистальтику кишечника. Они также содержат важные витамины и минералы, такие как витамины А, С, Е, К, калий, магний и фолиевая кислота, поддерживающие нормальную работу нашего организма.
Кабачки обладают также антиоксидантными свойствами, помогающими бороться со стрессом и воспалением в организме. Они также известны своими полезными эффектами на сердечно-сосудистую систему и поддержанием здорового уровня кровяного давления.
Кабачки можно готовить разными способами: жарить, варить, запекать, добавлять в салаты или супы. Они отлично сочетаются с разнообразными ингредиентами и специями.
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Предлагаем вам попробовать приготовить деруны из кабачков.
Ингредиенты:
- 2 средние кабачки
- 1 лук
- 2 яйца
- 100 граммов пшеничной муки
- 2 столовые ложки тертого сыра (например, пармезана или чеддера)
- Соль по своему вкусу
- Черный перец по вкусу
- Укроп и петрушка – по две веточки
- Растительное масло для жарки
Как готовить:
Вымойте кабачки, срежьте кончики и натрите их на крупной терке. Положите тертую массу в миску. Лук нарежьте на мелкие кубики и добавьте к тертому кабачку.
Затем добавьте яйца, муку и тертый творог. Посолите и поперчите по вкусу. Вкрошите петрушку и укроп. Смешайте все ингредиенты до однородной смеси.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.
Ложкой разложите небольшие порции теста на разогретой сковороде. Откройте их, чтобы образовались оладьи.
Жарьте оладьи из кабачков с обеих сторон до золотистого цвета (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).
Выложите готовые оладьи на тарелку, устланную бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки масла.
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