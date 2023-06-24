Деруны из кабачков: легкое и диетическое блюдо за 15 минут

Кабачки обладают низкой калорийностью и большим количеством диетических волокон, которые способствуют здоровому пищеварению и улучшают перистальтику кишечника. Они также содержат важные витамины и минералы, такие как витамины А, С, Е, К, калий, магний и фолиевая кислота, поддерживающие нормальную работу нашего организма.

Кабачки обладают также антиоксидантными свойствами, помогающими бороться со стрессом и воспалением в организме. Они также известны своими полезными эффектами на сердечно-сосудистую систему и поддержанием здорового уровня кровяного давления.

Кабачки можно готовить разными способами: жарить, варить, запекать, добавлять в салаты или супы. Они отлично сочетаются с разнообразными ингредиентами и специями.

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Предлагаем вам попробовать приготовить деруны из кабачков.

Ингредиенты:

2 средние кабачки

1 лук

2 яйца

100 граммов пшеничной муки

2 столовые ложки тертого сыра (например, пармезана или чеддера)

Соль по своему вкусу

Черный перец по вкусу

Укроп и петрушка – по две веточки

Растительное масло для жарки

Как готовить:

Вымойте кабачки, срежьте кончики и натрите их на крупной терке. Положите тертую массу в миску. Лук нарежьте на мелкие кубики и добавьте к тертому кабачку.

Затем добавьте яйца, муку и тертый творог. Посолите и поперчите по вкусу. Вкрошите петрушку и укроп. Смешайте все ингредиенты до однородной смеси.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла.

Ложкой разложите небольшие порции теста на разогретой сковороде. Откройте их, чтобы образовались оладьи.

Жарьте оладьи из кабачков с обеих сторон до золотистого цвета (примерно 2-3 минуты с каждой стороны).

Выложите готовые оладьи на тарелку, устланную бумажным полотенцем, чтобы убрать остатки масла.

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