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Астрология и гороскопы

Держитесь от них подальше! Названы самые подлые женщины по знаку зодиака

Анастасия Крыщук

Держитесь от них подальше! Названы самые подлые женщины по знаку зодиака

Некоторые женщины любят посплетничать даже за спиной подруг, высокомерные, мстительные и кажутся очень неприятными личностями. Они способны на любые подлости, лишь бы достичь своих целей.

По словам астрологов, лучше держаться подальше от женщин Близнецов, Львов и Скорпионов. Вот в чем причина!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Женщины-Близнецы могут быть очень злыми, что проявляется в их главном оружии – сплетнях. Они говорят плохо обо всех людях, которые им не нравятся, и часто врут. Уроженцы знака скрывают свои истинные намерения и пытаются выведать в разговорах с теми, кого считают врагами, ценную информацию, чтобы потом ее использовать против них. Близнецы фальшивые и двуличные. В плохом настроении склонны к критике даже самых близких. Если их кто-то обидит, способны на любые подлости.

Лев (23 июля – 22 августа)

Женщины-Львы могут уничтожить своего врага словами, но на этом их месть не заканчивается. Они часто плетут интриги и подстраивают неприятности для тех, кого считают врагами. Уроженцы знака стремятся быть во всем и всегда первыми, поэтому под их "прицелом" на работе все, кого они считают конкурентами.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Женщины-Скорпионы считаются самым подлым знаком зодиака. Почему? Они всегда помнят нанесенные им раны и никогда не смогут отпустить обид. Скорпионы могут осуществить план мести даже спустя несколько лет. Они действительно любят мстить и желают зла ​​своим врагам. Кроме того, женщины, рожденные под этим знаком, часто врут и манипулируют окружающими. Жизнь с женщиной-Скорпионом может стать настоящим испытанием для мужчины.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.

Астрология и гороскопы