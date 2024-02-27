Десантники 79 ОДШБр возле Новомихайловки 'задвухсотили' бронированную технику пехоты противника (видео)

Вблизи Новомихайловки Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Враг не оставляет тщетных попыток захватить населенный пункт.

Как сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде, активные штурмовые действия здесь происходят ежедневно. Оккупанты направляют на штурмы бронированную технику, чтобы подвозить пехоту. Враг применяет пушки и пулеметы для прикрытия.

Читайте также "Один против орды": украинский воин "10-ки" сдержал 10 оккупантов – героическое видео

"Однако, несмотря на постоянное давление, маруновые береты из Николаева дают врагу достойный отпор, уничтожая его бронированную технику еще на подходе к своим позициям", – говорится в сообщении.

В 79 ОДШБр показали кадры боев вблизи Новомихайловки. Наши бойцы используют огонь артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и минно-взрывные заграждения, чтобы умерить наступление российских боевиков. Воины используют также ударные дроны и беспилотники.

"Колонны уничтоженной техники врага, которая видна на видео, лучше всего доказывают эффективность оборонительных действий Таврических десантников", — добавили в бригаде.

Ранее Президентская бригада показала, как бьет врага у Авдеевки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!