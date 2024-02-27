Десантники 79 ОДШБр біля Новомихайлівки 'задвохсотили' броньовану техніку піхоти противника (відео)

Поблизу Новомихайлівки на Донеччині тривають інтенсивні бої. Ворог не полишає марних спроб захопити населений пункт.

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Як повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді, активні штурмові дії тут відбуваються щодня. Окупанти спрямовують на штурми броньовану техніку, щоб підвозити піхоту. Ворог застосовує гармати та кулемети для прикриття.

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"Однак, попри постійний тиск, марунові берети з Миколаєва дають ворогу гідну відсіч, знищуючи його броньовану техніку ще на підході до своїх позицій", – йдеться у повідомленні.

У 79 ОДШБр показали кадри боїв поблизу Новомихайлівки. Наші бійці використовують вогонь артилерії, протитанкових ракетних комплексів та мінно-вибухові загородження, щоб стримати наступ російських бойовиків. Воїни застосовують також ударні дрони та безпілотники.

"Колони знищеної техніки ворога, яку видно на відео, найкраще доводять ефективність оборонних дій Таврійських десантників", – додали у бригаді.

Раніше Президентська бригада показала, як б'є ворога біля Авдіївки.

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