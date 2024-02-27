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Война в Украине

Десантники 79 ОДШБр возле Новомихайловки "задвухсотили" бронированную технику пехоты противника (видео)

Былим Елена

Десантники 79 ОДШБр возле Новомихайловки 'задвухсотили' бронированную технику пехоты противника (видео)

Вблизи Новомихайловки Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Враг не оставляет тщетных попыток захватить населенный пункт.

Как сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде, активные штурмовые действия здесь происходят ежедневно. Оккупанты направляют на штурмы бронированную технику, чтобы подвозить пехоту. Враг применяет пушки и пулеметы для прикрытия.

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"Однако, несмотря на постоянное давление, маруновые береты из Николаева дают врагу достойный отпор, уничтожая его бронированную технику еще на подходе к своим позициям", – говорится в сообщении.

В 79 ОДШБр показали кадры боев вблизи Новомихайловки. Наши бойцы используют огонь артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и минно-взрывные заграждения, чтобы умерить наступление российских боевиков. Воины используют также ударные дроны и беспилотники.

"Колонны уничтоженной техники врага, которая видна на видео, лучше всего доказывают эффективность оборонительных действий Таврических десантников", — добавили в бригаде.

Ранее Президентская бригада показала, как бьет врага у Авдеевки.

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