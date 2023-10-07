Десерт без выпечки: рецепт древнего украинского шкраба

Шкраб – старинный украинский десерт, очень легкий в приготовлении. Его можно делать хоть каждый день – ваши дети будут в восторге. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

Яйцо куриное, крупное – 5 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Мука – 100 г

Масло сливочное 82% – по вкусу

Панировочные сухари – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Белки отделите от желтков. К желткам добавьте сахар и перетрите до побеления.

2. Добавьте муку и перемешайте.

3. Взбейте белки до густой пены, смешайте с желтками.

4. Сковороду смажьте сливочным маслом, присыпьте сухарями и выложите массу. Готовьте на среднем огне под крышкой к золотистой корочке.

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