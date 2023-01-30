'Десятки бронзовых украшений и многочисленные человеческие кости': в Польше обнаружили место давних жертвоприношений (фото)

У города Хелмно на севере Польши обнаружили десятки бронзовых украшений и многочисленные человеческие кости. Находки были раскопаны как остатки ритуалов жертвоприношений, происходивших на этом месте около 2500 лет назад.

Сегодня эта территория является сельскохозяйственными угодьями, но в 6 веке до н.э. здесь было озеро. Оставление металлических предметов в водоемах как жертвоприношение было хорошо известной практикой в доисторической Европе, пишет The History Blog.

Отмечается, что более 30% доисторических артефактов, найденных в Польше, происходят из водоемов. Однако это первое озеро в Польше, содержащее как металлические артефакты, так и человеческие останки.

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Озеро со временем высохло и превратилось в торфяное болото. Болото было осушено, чтобы превратить его в сельскохозяйственные угодья, а сельскохозяйственные работы на протяжении многих лет нарушили археологический материал.

Когда члены группы металлодетекторов, которые сотрудничают с органами охраны наследия по обследованию потенциальных интересных мест, просканировали поле, они обнаружили ряд артефактов на поверхности земли.

Среди найденных предметов – шейные торки, браслеты, бусины, спирали, большие броши с круглыми спиральными головками, похожими на оригинальные леденцы, детали лошадиной доспехов и части уникального бусы, украшенного подвесками из рыбьего хвоста. В настоящее время найдено более 100 фрагментов человеческих костей.

Лужичане кремировали своих умерших и прятали их в больших урновых кладбищах, и эти кости не сожжены. Это свидетельствует о том, что их намеренно принесли в жертву.

Напомним, в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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