'Десятки бронзових прикрас і численні людські кістки': у Польщі виявили місце давніх жертвоприношень (фото)

Поблизу міста Хелмно на півночі Польщі виявили десятки бронзових прикрас і численні людські кістки. Знахідки були розкопані як залишки ритуалів жертвоприношень, які відбувалися на цьому місці близько 2500 років тому.

Сьогодні ця територія є сільськогосподарськими угіддями, але в 6 столітті до нашої ери тут було озеро. Залишення металевих предметів у водоймах як жертвоприношення було добре відомою практикою в доісторичній Європі, пише The History Blog.

Зазначається, що понад 30% доісторичних артефактів, знайдених у Польщі, походять із водойм. Однак це перше озеро в Польщі, яке містить як металеві артефакти, так і людські останки.

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Озеро з часом висохло і перетворилося на торф’яне болото. Болото було осушено, щоб перетворити його на сільськогосподарські угіддя, а сільськогосподарські роботи протягом багатьох років порушили археологічний матеріал.

Коли члени групи металодетекторів, які співпрацюють з органами охорони спадщини для обстеження потенційних цікавих місць, просканували поле, вони виявили ряд артефактів на поверхні землі.

Серед знайдених предметів – шийні торки, браслети, намистини, спіралі, великі брошки з круглими спіральними головками, схожими на оригінальні льодяники, деталі кінської збруї та частини унікального намиста, прикрашеного підвісками з риб’ячого хвоста. Наразі знайдено понад 100 фрагментів людських кісток.

Лужичани кремували своїх померлих і ховали їх у великих урнових цвинтарях, і ці кістки не спалені. Це свідчить про те, що їх навмисно принесли в жертву.

Нагадаємо, у Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі датований рунічний камінь. На ньому вирізані написи прагерманською мовою.

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