Дети из Олешек познакомились с военными ВСУ, которые передавали им воду дроном: щемящее видео встречи

Из-за подрыва Каховской ГЭС женщина с детьми под оккупированными Олешками оказалась в ловушке. ВСУ удалось спасти семью из серой зоны.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Учитывая, что это не единственная семья, которая нуждается в помощи и есть еще люди, которые находятся там и могут быть спасены, детали будут позже", – сказала она.

Спасенная семья уже доставлена в Херсон. Кроме людей также спасли их кошку.

Напомним, украинские военные спасли семью с детьми с крыши в затопленных Олешках.

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