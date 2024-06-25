Детонирует до сих пор: на территории рф в Воронежской области бойцы ГУР ударили по складу боеприпасов (видео)

В Воронежской области в населенном пункте Ольховатка в ночь на 25 июня произошли мощные взрывы. Они были вызваны детонацией взрывоопасных объектов.

По сообщению губернатора Воронежской области Александра Гусева в его Telegram-канале, взрывы прогремели в поселке Ольховатка, вдали от жилых домов, поэтому никто из жителей не пострадал.

Он сообщил, что минувшей ночью атакам подверглись два муниципалитета, включая Ольховатский район. Для обеспечения безопасности граждан было проведено уведомление с просьбой временно не покидать свои дома и находиться в помещениях без окон.

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По информации журналистов ASTRA, двумя беспилотниками был атакован склад с боеприпасами в поселке Ольховатка. Инцидент произошел около 2:30 ночи 25 июня, когда два беспилотника попали на территорию воинской части, что привело к возгоранию двух складов с боеприпасами.

Украинская разведка заявила, что к взрывам на территории Воронежской области причастны дроны ГУР: "25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой состав боеприпасов армии государства-агрессора россии. Операцию осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины".

Отмечается, что на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, возник пожар. Затем началась продолжающаяся до сих пор детонация боеприпасов.

В местных Телеграм-каналах пишут, что въезд и выезд из населенного пункта Ольховатка закрыли из-за взрывов.

"В связи с этим приостановлено движение автобусов, и даже возможность выехать на такси отсутствует. Эта информация подтверждена местными жителями", – пишут россияне в пабликах.

Напомним, на россии уничтожен склад "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА. По данным Командования ВМС ВСУ, в результате удара было уничтожено: 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 ударных БПЛА "Ланцет", 40 разведывательных БПЛА "ZALA" и 10 разведывательных БПЛА "SuperCam".

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