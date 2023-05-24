Детское печенье за 15 минут: рецепт слоеных сердечек с сахаром
Это печенье очень быстро и просто готовится, но порадует отличным вкусом и ароматом корицы. Лучше всего подходит к молоку или чаю.
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Ингредиенты.
– слоеное тесто – 500 г
– сахар – 100 г
– корица – по вкусу
– сливочное масло – 30 г
– сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто.
2. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5мм, посыпьте сахаром и корицей. Скалкой вдавите сахар и корицу в тесто.
3. Заверните тесто с обеих сторон трубочкой в центр и нарежьте кусками толщиной 1 см.
4. Застелите противень пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите печенье.
5. Выпекайте в духовке 15-18 минут при температуре 190 °C.
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