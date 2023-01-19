Девятиклассник из Житомира изобрел генератор, производящий электроэнергию из дождя (фото)
Артур Печенюк потратил на разработку своего изобретения всего 300 гривен. Этот генератор способен производить электрическую энергию при помощи дождя. Эту установку он создал на занятиях в научном кружке вместе с руководителем. Они использовали синхронный двигатель, который дедушка парня вынул из подержанного автомобиля.
"Такой двигатель может работать в обратном направлении как генератор. Установку разместили под водосточным водой, с которой сбегает дождевая вода, и так получили электрический ток. Используя усилитель напряжения, можно таким образом, в частности, зарядить мобильный телефон", – говорит Анатолий Шубин, руководитель научного кружка.
Он сказал, что это изобретение – их общая с Артуром Печенюком идея.
"Во время войны Артур был в деревне. Чтобы занять его, отвлечь от военных волнений, предложил такую идею. Тема появилась два года назад, а способ реализации – в этом году, потому что есть установки, производящие энергию от дождя, но мы не хотели повторяться. Результат получился тот же, а способ получения - другой. Дождь падает на пластинку чувствительную и превращается в энергию", – рассказывает Анатолий Шубин.
По его словам, коэффициент полезного действия такого генератора – 60%.
Генератор создавали из подручных материалов, а основная батарея – двигатель, они не покупали, поэтому на разработку потратили всего 300 гривен.
Девятиклассник Артур Печенюк добавил, что для того чтобы зарядить телефон благодаря току воды, нужно было добавить 5 вольт, поэтому к установке подключали усилитель тока с USB-выходом.
Школьник полностью доволен своим изобретением, но в будущем Артур хотел бы усовершенствовать его, установив новый электродвигатель.
По своему изобретению Артур Печенюк получил диплом III степени в номинации "Новые материалы и современные технологии" на Всеукраинском конкурсе молодежных научно-технических проектов "InventorUA".
"Изобретением занимаюсь уже два года из седьмого класса. Это интересно, ведь можно постоянно развиваться в плане технического творчества и создавать что-то новое и полезное", – говорит Артур Печенюк.
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