Украинский инженер изобрел дешевый генератор электроэнергии, работающий за счет гравитации с КПД 90% (видео)

Евгений Дримко из Днепра изобрел новый способ генерировать электроэнергию, вдохновившись механизмом старых часов.

Изобретатель из Днепра Евгений Дримко собрал необычное устройство для добычи электроэнергии, которое работает за счет гравитации и помогает при отключении света. По его словам, себестоимость энергии составляет всего 50 копеек за киловатт.

Генератор работает за счет того, что подвешенный груз под влиянием силы тяжести опускается вниз, производя механическую энергию, которую генератор превращает в электрическую. Часть этой энергии тратится на подъем груза, а остаток можно использовать для зарядки электроприборов.

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"Подвешенный груз выполняет роль двигателя, и силой гравитации притягивается к земле, так производим механическую энергию", – пояснил изобретатель.

Коэффициент полезного действия устройства зависит от установленного генератора, лучше использовать трехфазные, ведь его эффективность составляет 80%-90%. Для сравнения одна солнечная панель стоит около 15 тысяч гривен, но ее КПД составляет примерно 19%.

Пока инженер собрал только макет своего устройства, но в 2022 году он получил патент на изобретение, поэтому вскоре собирается сделать полноценную установку.

Евгений Дримко добавил, что на создание генератора его вдохновил механизм работы старых часов. Подобные электростанции создают в США и Европе, но они используют большие тоннели для спуска груза, а устройство будет занимать площадь всего 2x2 метра.

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