Український інженер винайшов дешевий генератор електроенергії, який працює за рахунок гравітації з ККД 90% (відео)

Євген Дрімко з Дніпра винайшов новий спосіб генерувати електроенергію, надихнувшись механізмом старого годинника.

Винахідник із Дніпра Євген Дрімко зібрав незвичайний пристрій для видобутку електроенергії, який працює за рахунок гравітації та допомагає у разі відключень світла. За його словами, собівартість енергії становить лише 50 копійок за кіловат.

Генератор працює за рахунок того, що підвішений вантаж під впливом сили тяжіння опускається донизу, виробляючи механічну енергію, яку генератор перетворює на електричну. Частина цієї енергії витрачається на підйом вантажу, а залишок можна використовувати для заряджання електроприладів.

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"Підвішений вантаж виконує роль двигуна, і силою гравітації притягується до землі, так виробляємо механічну енергію", – пояснив винахідник.

Коефіцієнт корисної дії пристрою залежить від встановленого генератора, найкраще використовувати трифазні, адже його ефективність становить 80%-90%. Для порівняння – одна сонячна панель коштує близько 15 тисяч гривень, але її ККД становить приблизно 19%.

Поки інженер зібрав лише макет свого пристрою, але у 2022 році він отримав патент на цей винахід, тому незабаром збирається зробити повноцінну установку.

Євген Дрімко додав, що на створення генератора його надихнув механізм роботи старого годинника. Схожі електростанції створюють у США та Європі, але вони використовують великі тунелі для спуску вантажу, а цей пристрій займатиме площу всього 2x2 метри.

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