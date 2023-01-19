Дев'ятикласник з Житомира винайшов генератор, який виробляє електроенергію з дощу (фото)

Артур Печенюк витратив на розробку свого винаходу лише 300 гривень. Цей генератор здатен виробляти електричну енергію за допомогою дощу. Цю установку він створив на заняттях у науковому гуртку він разом із керівником. Вони використали синхронний двигун, який дідусь хлопця вийняв зі старого автомобіля.

"Такий двигун може працювати у зворотному напрямку як генератор. Установку розмістили під ринвою, з якої збігає дощова вода, і так отримали електричний струм. Використовуючи підсилювач напруги, можна таким чином, зокрема, зарядити мобільний телефон", – каже Анатолій Шубін, керівник наукового гуртка.

Він сказав, що цей винахід – їхня спільна з Артуром Печенюком ідея.

"Під час війни Артур був у селі. Щоб зайняти його, відволікти від воєнних хвилювань, запропонував таку ідею. Тема з'явилася два роки тому, а спосіб реалізації – цьогоріч, тому що є установки, які виробляють енергію від дощу, але ми не хотіли повторюватися. Результат вийшов той самий, а спосіб отримання – інший. Дощ падає на пластинку чутливу і перетворюється в енергію", – розповідає Анатолій Шубін.

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За його словами, коефіцієнт корисної дії такого генератора – 60%.

Генератор створювали з підручних матеріалів, а основний елемент живлення – двигун, вони не купували, тому на розробку витратили всього 300 гривень.

Дев'ятикласник Артур Печенюк додав, що для того, щоб зарядити телефон завдяки струму води, потрібно було додати 5 вольтів, тому до установки підключали підсилювач струму з USB-виходом.

Школяр повністю задоволений своїм винаходом, але у майбутньому Артур хотів би вдосконалити його, встановивши новий електродвигун.

За свій винахід Артур Печенюк здобув диплом III ступеня в номінації "Нові матеріали та сучасні технології" на Всеукраїнському конкурсі молодіжних науково-технічних проєктів "InventorUA".

"Винахідництвом займаюся вже два роки з сьомого класу. Це цікаво, адже можна постійно розвиватися в плані технічної творчості та створювати щось нове і корисне", – каже Артур Печенюк.

Раніше український інженер винайшов економний генератор електроенергії, який працює за рахунок гравітації з ККД 90%.

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