Диетический ужин: рецепт запеченной капусты за 30 минут
Для приготовления этого блюда по рецепту от Shuba понадобится только капуста, немного специй и творога.
Ингредиенты:
Капуста молодая –1 шт.
Пармезан тертый – 40 г
Для маринада
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соус соевый – 3 ст. л.
Перец черный молотый – 1/4 ч. л.
Чеснок сушеный – 1 ст. л.
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Способ приготовления:
Капусту разрежьте на ломтики толщиной около 3 см. Застелите противень пергаментом и выложите куски на него.
Для маринада смешайте чеснок, черный перец, растительное масло и соевый соус.
Смажьте капусту маринадом и посыпьте пармезаном.
Запекайте в духовке 20-25 минут при 200 °C.
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