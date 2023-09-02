Диетический ужин: рецепт запеченной капусты за 30 минут

Для приготовления этого блюда по рецепту от Shuba понадобится только капуста, немного специй и творога.

Ингредиенты:

Капуста молодая –1 шт.

Пармезан тертый – 40 г

Для маринада

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соус соевый – 3 ст. л.

Перец черный молотый – 1/4 ч. л.

Чеснок сушеный – 1 ст. л.

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Способ приготовления:

Капусту разрежьте на ломтики толщиной около 3 см. Застелите противень пергаментом и выложите куски на него.

Для маринада смешайте чеснок, черный перец, растительное масло и соевый соус.

Смажьте капусту маринадом и посыпьте пармезаном.

Запекайте в духовке 20-25 минут при 200 °C.

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