Рецепт запеченного баклажана с малиновым и йоготовым соусом от Евгения Клопотенко
Нежный йогуртовый соус идеально балансирует с ягодной сладостью малины. Обязательно совмещайте эти два соуса, чтобы результат вас приятно удивил. Рецептом поделился Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
1 баклажан
1 ст. л. масла
200 г густого йогурта
1 щепотка кориандра
1 щепотка соли
100 г малины
50 г сахара
перец по вкусу
1 зубчик чеснока
3 веточки укропа
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Способ приготовления:
1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Баклажан разрежьте пополам. В мякоти сделайте ножом "решетку", при кожуре должно остаться целой.
2. Посолите половинки баклажана и сбрызните маслом. Поставьте в духовой шкаф на 35 минут.
3. Порежьте 3 веточки укропа и нарежьте чеснок.
4. Белый соус: в миске смешайте 200 г густого йогурта с измельченным чесноком и укропом. Посолите и добавьте кориандр.
5. Ягодный соус: смешайте малину, сахар и соль в сотейнике. Для ягодного соуса положите в сотейник 100 г малины и проварите 5 минут на медленном огне. Протрите соус через сито.
6. Теплый баклажан полейте йогуртовым и малиновым соусом.
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