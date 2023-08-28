Рецепт запеченного баклажана с малиновым и йоготовым соусом от Евгения Клопотенко

Нежный йогуртовый соус идеально балансирует с ягодной сладостью малины. Обязательно совмещайте эти два соуса, чтобы результат вас приятно удивил. Рецептом поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

1 баклажан

1 ст. л. масла

200 г густого йогурта

1 щепотка кориандра

1 щепотка соли

100 г малины

50 г сахара

перец по вкусу

1 зубчик чеснока

3 веточки укропа

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Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Баклажан разрежьте пополам. В мякоти сделайте ножом "решетку", при кожуре должно остаться целой.

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2. Посолите половинки баклажана и сбрызните маслом. Поставьте в духовой шкаф на 35 минут.

3. Порежьте 3 веточки укропа и нарежьте чеснок.

4. Белый соус: в миске смешайте 200 г густого йогурта с измельченным чесноком и укропом. Посолите и добавьте кориандр.

5. Ягодный соус: смешайте малину, сахар и соль в сотейнике. Для ягодного соуса положите в сотейник 100 г малины и проварите 5 минут на медленном огне. Протрите соус через сито.

6. Теплый баклажан полейте йогуртовым и малиновым соусом.

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