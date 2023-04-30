Диетолог назвала самое полезное мясо, из которого лучше готовить шашлыки

Из какого мяса лучше всего готовить шашлык – самое полезное мясо для шашлыка – диетолог Стефани Шифф

В теплую погоду очень хорошо проводить время на свежем воздухе, в том числе и жарят шашлыки. Однако не все мясо подходит для этого процесса.

Диетолог Стефани Шифф изданию Northwell Health рассказала, какое мясо считается самым полезным для здоровья. Так вы хорошо проведете время и не навредите себе.

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Какие варианты мяса для шашлыка являются самыми здоровыми

По словам диетолога, наиболее полезными видами мяса являются те, которые имеют наибольшую питательную ценность – это индейка и курица. Именно их лучше всего брать на пикник.

Надо учитывать, что индейка песнее курицы. Поэтому продукт станет еще более полезным после удаления жирной ее части – кожуры. Поэтому для полезного шашлыка просто снимите с птицы кожу.

"После снятия кожи разница между белым и темным мясом незначительна с точки зрения содержания жира и калорий, поэтому выбирайте то, что вам нравится", – рассказала Шифф.

Можно ли делать шашлык из свинины

Свинина занимает второе место по полезности мяса. Там ведь много белка, железа, цинка и витамина В12. Однако существуют потенциальные риски, о которых следует помнить.

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Американская кардиологическая ассоциация выяснила, что красное мясо содержит больше насыщенных жиров, чем индейка и курица без кожи. Это может повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний. Также употребление красного мяса увеличивает риск колоректального рака, ишемической болезни сердца и смертности.

Однако врачи призывают не избегать полностью красного мяса, а лишь ограничить потребление до 2 порций в неделю.

В то же время диетолог советует при жарке мяса на огне выбирать песни. Для свинины это вырезка, отбивная из корейки без костей.

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