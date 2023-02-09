Длительная магнитная буря подходит к концу: как поддержать организм в опасные дни

Продолжается затяжная геомагнитная волна февраля. Это уже вторая магнитная буря за месяц и, по прогнозам ученых, она уже подходит к концу. Солнечная вспышка повлекла за собой колебания, повлиявшие на магнитосферу нашей планеты.

Эта волна продлится четыре дня, сообщает Meteoagent. Началась магнитная буря еще во вторник, 7 февраля, с показателем интенсивности в 4 балла. С такой же мощностью она перешла на 8 и 9 февраля. Включая по пятницу, 10 февраля, интенсивность будет держаться на уровне 4 баллов, однако уже 11 февраля резко спадет до 2 баллов.

Мощные вспышки могут повлечь за собой магнитные бури, которые будут оказывать влияние на ослабленные человеческие организмы. Наиболее уязвимыми считаются метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Обычно люди жалуются на слабость, бессонницу, головную боль, боль в суставах и скачки давления.

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Чтобы поддержать организм в опасные дни, необходимо соблюдать несколько полезных правил. Следует отметить, что добавить их в повседневный график необходимо даже людям, которые не испытывают симптомов во время магнитных бурь, они могут проявиться, если организм неожиданно ослабнет.

Отследите и нормализуйте свой график сна. Да, всем известно, что сон влияет на большое количество процессов в нашем организме. Чтобы вы чувствовали себя комфортно в собственном теле, необходимо ежедневно ложиться спать в одно и то же время. Тогда мозг и тело подстроятся и ваши биологические часы будут помогать придерживаться нового графика. Старайтесь спать не менее 7 часов.

Пейте чистую воду. Да, звучит очень банально, однако мы часто заменяем необходимую жидкость чаем, кофе, соками и другими напитками. Однако только чистая вода способна правильно пополнить водный баланс и принести пользу организму.

Просмотрите свой рацион. Добавьте в свои блюда больше зелени и овощей. Избегайте очень соленых, кислых и перченых продуктов. Всего должно быть в меру.

Чаще двигайтесь. Если у вас сидячая работа или вам не нравится погода и вы весь день проводите на диване, то сейчас самое время все поменять. Совершайте в течение дня паузы и выходите на прогулку. Достаточно будет даже обойти несколько раз вокруг дома. Если нет возможности выйти на улицу, тогда не забывайте делать паузы на разминку, тогда ваше тело всегда будет активным и гибким.

Не забывайте отдыхать. Ежедневный стресс оказывает большое влияние на нас, поэтому важно давать себе отдыхать отважных дел и работы. Включите любимую музыку, заварите теплое время и уделите пару минут без гаджетов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, врачи сообщили, что привычка сочетать кофе с сигаретами хуже влияет на организм, чем ежедневное употребление кофе как самостоятельного напитка. Разрыв связи между сигаретами и кофе должен быть приоритетом как курильщикам, так и кофеманам.

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