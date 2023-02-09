Тривала магнітна буря підходить до кінця: як підтримати організм у небезпечні дні

Триває затяжна геомагнітна хвиля лютого. Це вже друга магнітна буря за місяць і, за прогнозами вчених, вона вже доходить кінця. Сонячний спалах спричинив коливання, які вплинули на магнітосферу нашої планети.

Ця хвиля триватиме чотири дні, повідомляє Meteoagent. Розпочалась магнітна буря ще у вівторок, 7 лютого, із показником інтенсивності у 4 бали. З такою ж потужністю вона перейшла на 8 та 9 лютого. Включно по п’ятницю, 10 лютого, інтенсивність триматиметься на рівні 4 балів, проте вже 11 лютого різко спаде до 2 балів.

Потужні спалахи можуть спричинити магнітні бурі, які матимуть вплив на ослаблені людські організми. Найбільш вразливими вважаються метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання. Зазвичай люди жаліються на слабкість, безсоння, головний біль, біль у суглобах та стрибки тиску.

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Аби підтримати організм у небезпечні дні, необхідно дотримуватись декількох корисних правил. Варто зазначити, що додати їх в повсякденний графік необхідно навіть людям, які не відчувають симптомів під час магнітних бур, адже вони можуть проявитись, якщо організм неочікувано ослабне.

Відслідкуйте та нормальлізуйте свій графік сну. Так, всім відомо, що сон впливає на велику кількість процесів у нашому організмі. Аби ви відчували себе комфортно у власному тілі, необхідно щоденно лягати спати в один і той самий час. Тоді мозок і тіло підлаштуються і ваш біологічний годинник допомагатиме дотримуватися нового графіку. Намагайтесь спати не менше 7 годин.

Пийте чисту воду. Так, звучить дуже банально, проте ми часто замінюємо необхідну рідину чаєм, кавою, соками та іншими напоями. Проте лише чиста вода здатна правильно поповнити водний баланс і принести користь організму.

Перегляньте свій раціон. Додайте до своїх страв більше зелені та овочів. Натомість, уникайте дуже солоних, кислих та перчених продуктів. Вього має бути в міру.

Частіше рухайтесь. Якщо у вас сидяча робота або вам не подобається погода і ви весь день проводите на дивані, то зараз саме час все змінити. Робіть протягом дня паузи та виходьте на прогулянку. Достатньо буде навіть обійти декілька разів навколо будинку. Якщо немає можливості вийти на вулицю, тоді не забувайте робити паузи на розминку, тоді ваше тіло завжди буде активним і гнучким.

Не забувайте відпочивати. Щоденний стрес дуже впливає на нас, тому важливо давати собі відпочивати відхатніх справ та роботи. Включіть улюблену музику, заваріть теплий час та приділіть собі пару хвилин без гаджетів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, лікарі повідомили, що звичка поєднувати каву з цигарками гірше впливає на організм, ніж щоденне вживання кави як самостійного напою. Розрив зв’язку між сигаретами та кавою має бути пріоритетом як для курців, так і для кавоманів.

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