Для чего класть шарики из фольги в посудомойку: чудодейственный лайфхак

Алюминиевая фольга – это недорогой и эффективный способ улучшить мытье посуды в посудомоечной машине. Ее можно использовать также для защиты нежной посуды, такой как стаканы, бокалы и чашки, а также для предотвращения сколов и царапин.

Эксперты издания "Санте" сообщают, что алюминиевая фольга помогает более эффективно очистить посуду от загрязнений.

Восемь лайфхаков с алюминиевой фольгой, о которых вы, наверное, не знали

Это очень просто: загрузите посудомоечную машину обычно, но непосредственно перед активацией программы мойки положите между посудой мячик из алюминиевой фольги. Запустите посудомойку.

"После этого вы с приятным удивлением обнаружите, что вся посуда, столовые приборы и приборы идеально чисты, без малейших следов грязи. И это еще не все, хорошая новость заключается в том, что ваши ржавые столовые приборы снова сияют, как и в первый день ", – пишет издание.

Эксперты объясняют, что при стирке определенные вещества растворяются из фольги и начинают окисляться. После этого изношенные столовые приборы возвращают свой прежний блеск.

Предлагаем узнать, какой стороной фольгу укладывают на противень.

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