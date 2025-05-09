Для какой категории пенсионеров коммунальные услуги будут бесплатными: ответ ПФУ

Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на льготную оплату коммунальных услуг. Это касается представителей отдельных профессий, проживающих в сельской местности. Речь также идет о возможности скидок при покупке твердого топлива или сжиженного газа.

Такое право предоставляется пенсионерам, которые в свое время работали педагогами, медицинскими работниками, фармацевтами, специалистами по защите растений, библиотекарями, а также в учреждениях культуры, образования или музеях, которые имели государственную или коммунальную форму собственности. Однако для оформления льготы важно условие: среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен превышать 4 240 гривен. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Чтобы воспользоваться правом на льготу, нужно подать заявление — лично в сервисном центре Пенсионного фонда, через местные власти или онлайн: через вебпортал ПФУ, мобильное приложение Пенсионный фонд или приложение Действие. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие место жительства в селе, а также справку о стаже по соответствующей специальности. Если учреждение, где работал человек, уже нет, такую справку может выдать местный совет на основе трудовой книжки.

Следует учитывать, что льгота действует один год с момента обращения и распространяется только на самого пенсионера.

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