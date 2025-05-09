Для якої категорії пенсіонерів комунальні послуги будуть безкоштовними: відповідь ПФУ

Деякі пенсіонери в Україні мають право на пільгову оплату комунальних послуг. Це стосується представників окремих професій, які проживають у сільській місцевості. Йдеться також про можливість знижок при купівлі твердого палива чи скрапленого газу.

Таке право надається пенсіонерам, які свого часу працювали педагогами, медичними працівниками, фармацевтами, спеціалістами із захисту рослин, бібліотекарями, а також у закладах культури, освіти чи музеях, що мали державну або комунальну форму власності. Однак для оформлення пільги є важлива умова: середньомісячний дохід на одну особу в родині за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 240 гривень. Про це пише 24 tv.ua.

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Щоб скористатися правом на пільгу, потрібно подати заяву — особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, через місцеву владу, або онлайн: через вебпортал ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" чи застосунок "Дія". Також необхідно надати документи, які підтверджують місце проживання в селі, а також довідку про стаж за відповідною спеціальністю. Якщо установа, де працювала людина, вже не існує, таку довідку може видати місцева рада на основі трудової книжки.

Варто враховувати, що пільга діє один рік з моменту звернення і поширюється лише на самого пенсіонера.

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