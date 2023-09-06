Для любителей сладкого: рецепт запеченных лимонных пончиков
Эти пончики по рецепту от Shuba с приятным цитрусовым ароматом и вкусом могут стать отличным вариантом завтрака или вкусным десертом.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 300 г
Разрыхлитель – 10 г
Крахмал кукурузный – 20 г
Яйца куриные – 1 шт.
Сахар – 100 г
Кефир 2,5% – 200 мл
Масло сливочное 73% – 60 г
Лимон – 1 шт.
Сахарная пудра – 20 г
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Способ приготовления:
Помойте лимон, из кожуры натрите цедру, из мякоти выжмите сок.
Просейте муку в миску, добавьте крахмал, разрыхлитель, сахар и перемешайте.
В отдельной миске взбейте яйцо, добавьте кефир, растопленное сливочное масло и размешайте. Вылейте эту массу в муку, добавьте цедру и лимонный сок. Замесите тесто.
Сформируйте пончики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
После охлаждения посыпьте сахарной пудрой.
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