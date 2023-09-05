Экзотический завтрак: рецепт кокосовых сырников

Эти кокосовые сырники по рецепту от Shuba сделают ваш завтрак особенным.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный 9% – 400 г

Яйца куриные – 2 шт.

Мука пшеничная – 100 г

Сахар – 100 г

Кокосовая стружка – 80 г

Сахар ванильный – 10 г

Масло подсолнечное – 50 мл

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Способ приготовления:

Кисломолочный творог разотрите в миске. Добавьте взбитые с сахаром яйца, муку, кокосовую стружку, ванильный сахар и замесите тесто. Сформируйте из него колбаску, порежьте ее ломтиками в ширину 1-1,5 см и сформируйте круглые сырники.

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Жарьте на среднем огне творожники с двух сторон. Перевернув на другую сторону, накройте крышкой, чтобы сырники хорошо прогрелись внутри. Подавайте с сахарной пудрой.

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