Екзотичний сніданок: рецепт кокосових сирників
Ці кокосові сирники за рецептом від Shuba зроблять ваш сніданок особливим.
Інгредієнти:
Сир кисломолочний 9% – 400 г
Яйця курячі – 2 шт.
Борошно пшеничне – 100 г
Цукор – 100 г
Кокосова стружка – 80 г
Цукор ванільний – 10 г
Олія соняшникова – 50 мл
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Спосіб приготування:
Кисломолочний сир розітріть у мисці. Додайте збиті із цукром яйця, борошно, кокосову стружку, ванільний цукор і замісіть тісто. Зформуйте з нього ковбаску, поріжте її скибочками завширшки 1-1,5 см і сформуйте круглі сирники.
Смажте на середньому вогні сирники із двох боків. Перевернувши на на другий бік, накрийте кришкою, щоб сирники добре прогрілися всередині. Подавайте з цукровою пудрою.
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