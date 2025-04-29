До 1000 грн.: какая категория пенсионеров может рассчитать на дополнительные выплаты

В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты к основной пенсии. Прибавки назначаются в зависимости от возраста, социального статуса или потребности в уходе.

Предусмотрены две основные категории доплат. Первая – это ежемесячная компенсация для лиц, которым исполнилось 75 лет. Ее размер составляет 456 гривен. Поскольку для пенсионеров от 70 до 74 лет уже действует надбавка в 300 гривен, после достижения 75 лет фактическое повышение выплаты составляет 156 гривен. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Получить доплату в 456 гривен могут только пенсионеры, чья общая сумма пенсии не превышает 10 340 гривен. Узнать начисление этой доплаты можно в отделении Пенсионного фонда.

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Кроме того, одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода, могут рассчитывать на ежемесячную социальную помощь. Ее размер сейчас составляет 40% прожиточного минимума — 944,40 гривны.

Для оформления этой помощи необходимо проживать отдельно от родственников, иметь медицинское подтверждение о необходимости ухода и достичь 80-летнего возраста.

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