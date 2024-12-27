До 40 тысяч гривен: за какие нарушения украинские водители могут получить самый большой штраф

Многие украинские водители не обращают внимания на изменения в правилах дорожного движения и законодательстве, пока эти нововведения не касаются их напрямую, поэтому они нередко нарушают правила, даже не подозревая, что могут столкнуться с серьезными последствиями.

Ранее украинцы, лишившиеся водительских прав, платили лишь 510 гривен штрафа за управление автомобилем без соответствующего документа.

Читайте также: Штрафы до 20 тысяч грн: водителям напомнили, чего нельзя делать за рулем

Такая небольшая сумма наказания редко останавливала нарушителей, и они продолжали ездить.

При первом нарушении водитель, лишенный прав, обязан уплатить штраф в размере 20 400 гривен. Если его поймают повторно, даже в трезвом состоянии, штраф вырастет до 40 800 гривен. .

Ранее мы рассказывали, за что будут штрафовать украинских водителей уже этой зимой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !