До 40 тысяч и бронь: украинцам предлагают работу с очень выгодными условиями

В Украине доступны многочисленные вакансии для пенсионеров с достойным уровнем оплаты труда. В частности, в Киеве открыта позиция электромеханика с зарплатой до 40 тысяч гривен в месяц.

Эта вакансия размещена на популярном сайте для поиска работы.

Основными обязанностями электромеханика являются пайка и монтаж комплектующих деталей, измерение параметров с помощью специальных приборов, настройка и тестирование изготовляемых узлов, а также прокладка кабелей и проводов для обеспечения корректного подключения и работы оборудования.

От кандидата ожидают знания в области электротехники и электроники, а также умение работать с такими инструментами как паяльник, тестер, вольтметр, шуруповерт и другие электрические устройства.

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Что предлагает компания:

Стабильная оплата: на испытательном периоде – 22 000 грн., после чего ставка увеличивается и дополняется бонусами, что позволяет зарабатывать от 25 000 грн. и более.

на испытательном периоде – 22 000 грн., после чего ставка увеличивается и дополняется бонусами, что позволяет зарабатывать от 25 000 грн. и более. Удобное место работы расположено в центре города.

Фиксированный график работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00.

с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Частичная компенсация обедов – 50% стоимости берет на себя компания.

– 50% стоимости берет на себя компания. Возможности профессионального и карьерного роста.

Свободный дресс-код.

Бесплатный чай, кофе и печенье на рабочем месте.

Эта вакансия открыта также для пенсионеров, поскольку основное требование – умение работать с электротехникой. Никаких возрастных ограничений работодатель не устанавливает.

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