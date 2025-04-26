До 5 тыс. долларов помощи: кому из украинцев Швейцария выделит средства

Предприниматели из трех областей Украины могут подать заявку на участие в грантовой программе, которая финансируется при поддержке Швейцарии. Заявки принимаются до 30 апреля 2025г.

Информацию о старте проекта обнародовала чешская гуманитарная организация "Человек в беде" на своей официальной странице в Facebook. В рамках программы "Восстановить" граждане, которые намерены получить новые знания или развивать собственное дело во время войны, могут претендовать на получение грантов.

Как сообщает гуманитарная организация, реализующая инициативу по финансированию Швейцарского агентства развития и сотрудничества, открыт конкурс микрогрантов.

Программа охватывает три украинских области:

Днепропетровске,

Харьковскую,

Николаевскую.

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Денежная поддержка на развитие предпринимательства предусматривает следующие категории:

до $2 000 – для лиц, не имеющих достаточных средств для обучения или смены профессии;

до $4 000 – для участников, которые планируют начать бизнес в своем обществе, но имеют ограниченные ресурсы;

до $5 000 – для микро или малых предприятий, которые готовы трудоустроить людей из уязвимых социальных групп.

Ожидается, что обучение в рамках проекта будет длиться шесть месяцев.

Как подать заявку на участие в грантовой программе

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля 2025 включительно. Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн форму.

При отборе участников приоритет будет предоставлен представителям уязвимых категорий населения, в частности:

людям с инвалидностью;

внутренне перемещенным лицам;

одиноким родителям, матерям и опекунам;

гражданам предпенсионного возраста;

представителям этнических меньшинств;

участникам боевых действий (УБД).

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