До двух градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 13 февраля.

В Украину близится небольшое потепление, однако оно будет кратковременным, и морозы пока не уступят весенним температурам. В канун Дня святого Валентина в большинстве регионов ожидается повышение температуры, однако оно будет незначительным и будет сопровождаться местами мокрым снегом.

По прогнозу Укргидрометцентра, холоднее всего ночью будет в Харьковской области — до -13 градусов, а самые высокие дневные показатели, до +4 градусов, зафиксируют на юге, в Крыму, на западе и в Волынской области.

В четверг, 13 февраля, в западных регионах будет преимущественно облачно, местами возможен снег или мокрый снег. Температура ночью будет колебаться от -5 до -7 градусов, днем от +1 до +4. В северных областях ожидается облачная погода без осадков, с ночными температурами -7...-9 градусов и дневными -1...+3.

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Центральные и южные регионы будут иметь подобные погодные условия – облачно с прояснениями, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -6...-9 градусов в центре и -5...-7 на юге, днем температура составит -3...-1 и +2...+4 градуса соответственно.

На востоке страны будет облачно, без осадков, ночная температура опустится до -7...-9 градусов, днем ожидается -3...-1. В Крыму сохранится облачная погода с ночными температурами -3...-5 и дневными +2...+4 градуса.

Раньше мы рассказывали, где будет весна, а какие области завалит снегом в последний месяц зимы.

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