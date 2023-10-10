До конца октября будет опасно: график магнитных бурь

До конца октября прогнозируется еще несколько серьезных магнитных бурь. Публикуем даты опасных дней, к которым необходимо подготовиться. К 15 октября активность магнитного поля Земли будет на уровне двух баллов, ожидаются незначительные геомагнитные колебания.

20 октября ожидается мощная магнитная буря. Она может повлиять на здоровье метеозависимых людей.

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С 25 по 27 октября предстоит еще одна серьезная солнечная активность.

Во время магнитных бурь, если чувствуете себя плохо, не садитесь за руль. Откажитесь от занятий, требующих концентрации и внимания. Избегайте тяжелых физических нагрузок, это рекомендуется.

Как подготовиться к магнитным бурам

Во время магнитных бурь следует снизить интенсивность физических тренировок и упражнений, чтобы снизить риск возникновения повреждений и травм.

Примите контрастный душ – он помогает улучшить кровообращение и повысить общую стойкость организма к воздействию магнитных бурь.

Уменьшите потребление вредной пищи, поскольку может отрицательно сказаться на общем состоянии организма.

Большинство употребления жидкости, включая свежие соки. Откажитесь от алкоголя.

Магнитные бури могут отрицательно влиять на психическое состояние, поэтому следует постараться избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс и нервное напряжение.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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