До кінця жовтня буде небезпечно: графік магнітних бур

До кінця жовтня прогнозується ще кілька серйозних магнітних бур. Публікуємо дати небезпечних днів, до яких потрібно підготуватися. До 15 жовтня активність магнітного поля Землі буде на рівні двох балів, очікуються незначні геомагнітні коливання.

20 жовтня очікується сильна магнітна буря. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних людей.

Читайте також: Магнітні бурі у жовтні: названо небезпечні дні на другий місяць осені

З 25 по 27 жовтня буде ще одна серйозна сонячна активність.

Під час магнітних бур, якщо почуваєтеся недобре, не сідайте за кермо. Відмовтеся від занять, які потребують концентрації та уваги. Уникайте тяжких фізичних навантажень, це рекомендується.

Як підготуватися до магнітних бур

Під час магнітних бур варто зменшити інтенсивність фізичних тренувань та вправ, щоб знизити ризик виникнення пошкоджень та травм.

Прийміть контрастний душ – він допомагає поліпшити кровообіг і підвищити загальну стійкість організму до впливу магнітних бур.

Зменште споживання шкідливої їжі, оскільки може негативно позначитися на загальному стані організму.

Більшість вживання рідини, включаючи свіжі соки. Відмовтеся від алкоголю.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на психічний стан, тому варто постаратися уникати ситуацій, які можуть викликати стрес і нервову напругу.

Пропонуємо дізнатися, як врятуватися від впливу геомагнітних коливань.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!