До ста тысяч гривен: в Украине могут ввести штрафы за нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10195 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения". Его зарегистрировали 27 октября.

Об этом сообщили на сайте Верховной рады. Законопроект был наработан вместе с МВД и Нацполицией.

Народными депутатами Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов об установлении административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения (№10195), говорилось в сообщении.

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В частности, целью законопроекта является установление административной ответственности за нарушение украинцами комендантского часа. Кроме этого, проект регулирует нарушение предприятием установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время военного положения.

Таким образом, законопроект предлагают установить административную ответственность за:

нарушение комендантского часа – штраф в размере от 500 до 1000 тысяч рублей (от 8500 до 17000 гривен);

нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскирования или режима работы во время действия военного положения – штраф от 3000 до 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51000 до 102000 гривен) – налагается на руководителя субъекта хозяйствования или физическое лицо-предпринимателя.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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