До ста тисяч гривень: в Україні можуть запровадити штрафи за порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10195 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану". Його зареєстрували 27 жовтня.

Відео дня

Про це повідомили на сайті Верховної ради. Зазначили, що законопроєкт був напрацьований разом із МВС та Нацполіцією.

Народними депутатами України зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195), йшлося у повідомленні.

Читайте також: Стало відомо, як зміняться умови мобілізації з 1 листопада

Зокрема, метою законопроєкту є встановлення адміністративної відповідальності за порушення українцями комендантської години. Крім цього, проєкт регулює порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час воєнного стану.

Таким чином законопроєктом пропонують встановити адміністративну відповідальність за:

порушення комендантської години – штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень);

порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – штраф від 3000 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 до 102000 гривень) – накладається на керівника суб’єкта господарювання або фізичну особу-підприємця.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!