Стало відомо, як зміняться умови мобілізації з 1 листопада

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістки можуть отримати військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років.

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Крім чоловіків, зобов'язаних призватися на військову службу, також підлягають військовому обліку жінки, які працюють у медичних спеціальностях. Про це йдеться в матеріалі "1+1".

ВПО також повинні звернутися у військовий центр нового місця проживання протягом семи днів для офіційної реєстрації по військовій службі.

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З 1 листопада 2023 року можуть бути мобілізовані:

військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;

чоловіки віком від 18 до 27 років, які проходять службу в запасі та вважаються придатними або обмежено придатними.

Також під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані жінки, які зареєстровані в системі військового обліку. Мобілізовані також можуть бути особи, які були виключені зі списку військовозобов'язаних і зняті з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними і вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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