Стало известно, как изменятся условия мобилизации с 1 ноября

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестки могут получить военнообязанные лица от 18 до 60 лет.

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Помимо мужчин, обязанных призываться на военную службу, также подлежат военному учету женщины, работающие по медицинским специальностям. Об этом говорится в материале "1+1".

ВПЛ также должны обратиться в военный центр нового места жительства в течение семи дней для официальной регистрации по военной службе.

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С 1 ноября 2023 года могут быть мобилизованы:

военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, считающиеся пригодными или ограниченно пригодными и имеющие военный опыт;

военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся в запасе и не имеющие собственного опыта службы;

мужчины от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными.

Также под мобилизацию попадают военнообязанные женщины, зарегистрированные в системе военного учета. Мобилизированы также могут быть лица, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета, если ВЛК считает их пригодными и не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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