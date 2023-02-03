'Добавляет вам лет': визажистка назвала ошибку, которую едва ли не каждая женщина делает при макияже

Эксперт по макияжу Карен Беттс рассказала об ошибке, которую совершают едва ли не все женщины, любящие подкрашивать глаза. По ее словам, "зрелым женщинам" следует избегать своих привычек, чтобы не прибавлять себе лет.

Как пишет издание Express.co.uk, визажистка советует забыть о "крылате", или еще как ее называют "кошачью" подводку глаз, если она включает нижнюю линию ресниц. Карен считает, что зрелым женщинам, желающим выглядеть моложе, следует избегать этого метода макияжа.

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"Микроподведение линии ресниц — это утонченный способ придать вид более полных, густых ресниц и подчеркнуть естественную форму глаз, но это точное искусство. Наносить микролайнер сложно. Многие из нас в конечном итоге вдвое увеличивают запланированный размер и придают ему более смелый вид, который может стареть и выглядеть старше", – отметила эксперт по красоте.

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