Добавьте яркости и свежести: Топ-10 идеи для летнего маникюра

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

Маникюр не только делает ваши ноготки ухоженными, но и многое может рассказать о человеке. Летом обратитесь к свежим дизайнам и яркости.

Добавьте в свой образ больше света, солнца, зелени и моря. UAportal предлагает вдохновиться идеями для создания оригинального маникюра.

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1. Зеленая свежесть

Выберите зеленый цвет и его оттенки. Пока летом все зеленоватое, этот цвет постоянно станет выигрышным вариантом. Он будет придавать свежесть и актуальность. Добавьте интересные украшения в форме листьев или геометрии на несколько ноготков – это будет настоящий пожар.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

2. Небесная красота в сочетании с цветами.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

3. Зверские мотивы

Попытайтесь украсить свои ногти полосами, как у зебры, либо пятнами, как у леопарда. Будет оригинально и смело.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

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4. Патриотика

Присмотритесь к сочетанию сине-желтого цвета. Для большей оригинальности добавьте черные пятнышки.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

5. Радужный маникюр

Сделайте оригинальным каждый ноготков, украсив его разными цветами. Если хотите что-нибудь интересное, добавьте наклейки, стикеры или роспись. Такой маникюр подойдет как для женщин, так и для мужчин.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

6. Тоскливый маникюр с индивидуальным дизайном на каждый ноготь.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

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7. Сине-желтая геометрия

Используйте линии, квадраты, прямоугольники, овалы и другие геометрические фигуры для создания интересного маникюра.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

8. Белый мелкий горошек на ярком фоне.

Сделайте каждый ноготок ярким, а украсьте все белыми точками. С таким дизайном станет гораздо светлее и веселее.

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

9. "Зигзаг" на цветном фоне

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

10. Розовый романтический дизайн

Идеи для маникюра 2023 - тренды в маникюи - стильные дизайны ногтей на лето 2023

Предлагаем узнать, о каком маникюре стоит забыть в этом году.

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