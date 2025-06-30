Долги за газ "из воздуха": почему украинцам начисляют лишнее за голубое топливо
Все больше украинцев жалуются о появлении неожиданных долгов в счетах за потребленный газ. В "Нафтогазе" разъяснили причины возникновения таких начислений и дали советы, как действовать в подобных случаях.
В компании отмечают, что так называемые "фейковые" долги в счетах могут возникать не только из-за технических проблем со стороны компании, но и из-за типичных ошибок самих потребителей газа. Об этом сообщает "24 Канал".
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В "Нафтогазе" рассказали, что задолженность может возникнуть по нескольким причинам:
- некорректно указанные платежные реквизиты при переводе средств;
- несвоевременная передача показателей счетчика;
- задержки с оплатой счетов.
Также важно соблюдать сроки: передавать показатели необходимо ежемесячно с 28 числа до 5-го, а платить за газ – до 25 числа.
Если потребитель не оплатит газ до 25 числа текущего месяца, сумма задолженности автоматически перейдет в счет следующего месяца. Поэтому важно осуществлять оплату вовремя, чтобы избежать накопления долгов в платежках.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может воспользоваться летними скидками на газ.
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