Борги за газ 'з повітря': чому українцям нараховують зайве за блакитне паливо

Все більше українців скаржаться про появу несподіваних боргів у рахунках за спожитий газ. У "Нафтогазі" роз’яснили причини виникнення таких нарахувань і дали поради, як діяти у подібних випадках.

В компанії зазначають, що так звані "фейкові" борги в рахунках можуть виникати не тільки через технічні проблеми з боку компанії, а й через типові помилки самих споживачів газу. Про це повідомляє "24 Канал".

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У "Нафтогазі" розповіли, що заборгованість може виникнути з кількох причин:

некоректно вказані платіжні реквізити під час переказу коштів;

несвоєчасна передача показників лічильника;

затримки з оплатою рахунків.

Також важливо дотримуватись строків: передавати показники необхідно щомісяця з 28 числа до 5-го, а сплачувати за газ – до 25 числа.

Якщо споживач не оплатить газ до 25 числа поточного місяця, сума заборгованості автоматично перейде в рахунок наступного місяця. Тож важливо здійснювати оплату вчасно, щоб уникнути накопичення боргів у платіжках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може скористатися літніми знижками на газ.

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