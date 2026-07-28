Домашние соленые помидоры на зиму: простой рецепт
Квашенные помидоры — одна из самых вкусных домашних заготовок, прекрасно дополняющая картофель, мясные блюда или каши. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и листьев хрена они приобретают насыщенный аромат, легкую кислинку и приятный пряный вкус.
Приготовить такую закуску совсем несложно. Об этом пишет ТСН.
Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму
Ингредиенты
- помидоры - 2-3 кг;
- чеснок - 5-6 зубчиков;
- листья хрена - 2-3 шт.;
- укроп – 2–3 пучка или зонтика;
- лавровый лист - 4-5 шт.;
- черный перец горошком – 15 шт.;
- соль - 120 г;
- вода – 2 л.
Способ приготовления
- Сначала хорошо промойте и обсушите помидоры. Если плоды большие, проколите каждый зубочисткой в нескольких местах – так рассол быстрее проникнет внутрь.
- Очистите чеснок и разрежьте зубчики пополам или несколько частей. Укроп и листья хрена также промойте. По желанию можно добавить листья смородины, семян горчицы или кусочек острого перца для более насыщенного вкуса.
- На дно чистой банки выложите часть зелени, листья хрена, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Затем плотно заполните емкость помидорами, чередуя их с пряностями до самого верха.
- Для рассола доведите воду до кипения, растворите в ней соль из расчета примерно 50-60 г на литр воды, после чего дайте жидкости немного остыть. Она должна оставаться теплой, но не горячей.
- Залейте помидоры рассолом так, чтобы все плоды были полностью покрыты. Если нужно, прижмите их небольшим фитилем или чистой тарелкой, чтобы они не всплывали.
- Оставьте банки при комнатной температуре на 5–10 дней. Появление пузырей и характерного кисловатого аромата будет свидетельствовать о начале естественного брожения. Когда помидоры приобретут желаемый вкус, перенесите их в холодильник или другое прохладное место для последующего хранения.
Раньше мы уже предлагали рецепт персикового нектара на зиму.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!