Домашний плавленый сыр за считанные минуты: Эдуард Насыров поделился простым рецептом

Если вы любите мягкий сыр, который можно употреблять в отдельности или использовать его для намазок и салатов, можете попробовать приготовить его самостоятельно. Рецептом домашнего плавленого сыра поделился известный повар Эдуард Насыров в Инстаграм.

Он отметил, что этому рецепту уже лет 11-12, а он до сих пор актуален. "Это плавленый сыр, который вы легко можете приготовить дома", — заверил кулинарный эксперт.

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Какие ингредиенты нужны:

400 г кисломолочного творога

120 мл молока

1/2 ч. л соды

2 ст. л сливочного масла

Соль и перец по своему вкусу

Пряные травы, чили, копченая паприка, чесночный порошок – "по собственному усмотрению".

Как готовить:

В глубочайшей миске смешать все ингредиенты и измельчить блендером. Перелить в кастрюлю с толстым дном и поставить на небольшой огонь. Варить, постоянно помешивая, пока творог не расплавится. Это минут 15-20. Сырная масса должна стать редкая манная каша.

"Если вы хотите мягкий сыр – перелейте в формочки и поставьте в холодильник до полного остывания, если вы хотите сыр, который можно будет нарезать – продолжайте варить еще примерно столько же времени – масса должна стать как густая манная каша. Переложить в миску, охладить и подавать на стол", – добавил кулинар.

Насыров говорит, что такой сыр можно хранить в холодильнике 4-5 дней.

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