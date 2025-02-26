Доплата к пенсии по возрасту: что это такое и кто имеет на нее право

Украинские пенсионеры имеют право на разные доплаты, в том числе и надбавку по возрасту. Однако не все могут почувствовать эту доплату посредством существенного увеличения пенсии.

Женщина, которой 10 октября 2024 года исполнилось 70 лет, обратилась в редакцию издания " На пенсии " с жалобой по надбавке. Она ожидала, что ее пенсия в размере 2725 гривен увеличится на 300 гривен, но в октябре получила всего на 24 гривны больше.

Читайте также: Какую пенсию будут получать украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин пояснил, что доплату по возрасту не всегда ощутимо получают все пенсионеры, достигшие соответствующего возраста. С 1 марта 2024 минимальная пенсия для неработающих граждан без необходимого страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) составляет 2725 гривен. Если пенсия с учетом всех надбавок ниже этой суммы, человеку могут назначить адресную помощь, чтобы довести выплату до установленного минимального уровня.

В данном случае пенсия женщины к октябрю уже включала эту адресную помощь. Когда она достигла 70 лет, ей насчитали дополнительные 300 гривен согласно постановлению Кабинета Министров. Однако из-за этой новой надбавки адресная помощь исчезла, что и стало причиной незначительного роста общей суммы пенсионной выплаты – всего на 24 гривны. Таким образом, одна доплата заменила другую, и реальное увеличение пенсии оказалось минимальным.

Напомним, в ПФУ утвердили главный показатель, от которого зависит индексация пенсий в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!