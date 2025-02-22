Дополнительные выплаты ветеранам: кто получит 1 500 грн до 20 апреля
Участники боевых действий (УБД) и люди с инвалидностью могут подать заявку на получение государственной финансовой помощи в рамках программы "Ветеранский спорт". Регистрация доступна через мобильное приложение "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в Telegram. Программа "Ветеранский спорт" была запущена правительством в 2025 году. Она предусматривает предоставление финансовой помощи гражданам со статусом УБД по оплате спортивных занятий.
Главная цель программы – поддержка ветеранов через физическую активность, что способствует психологической реабилитации и восстановлению социальных связей.
Размер денежной помощи составляет 1500 грн в квартал, то есть за год участники могут получить 6000 грн.
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"Ветераны могут получить 1,5 тыс. грн на посещение спортивных заведений в рамках программы "Ветеранский спорт". Эти средства можно использовать для приобретения абонемента в спортзал или бассейн", – отмечается в официальном сообщении.
При этом спортзалы должны быть зарегистрированы в сфере "Физкультура и спорт" и иметь код категории продавца 7941.
Как подать заявку через "Дію"
Ветераны могут оформить заявку на получение выплат по программе "Ветеранский спорт" на следующий квартал в период с 1 по 20 апреля через приложение "Дія".
Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Откройте приложение "Дія" и перейдите в раздел "Ветеранский спорт".
- Выбрать вкладку "Сервисы".
- Найти и выбрать "Дія.Картку".
- Указать его как способ получения выплат.
- Отправить заявку.
Программа внедряется Министерством по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской.
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