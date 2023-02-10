Дорофеева обнажилась на камеру и выложила фото в Инстаграм

Известная украинская певица Надя Дорофеева, после развода с певцом Владимиром Дантесом начала романтические отношения с ресторатором Михаилом Кацуриным, опубликовала в Инстаграме пикантное фото.

В сторис в Instagram певица сначала выложила видео, где она целуется с новым бойфрендом. Затем она показала фотографию, на которую сняла свой обнаженный живот. Что должно значить это фото, неизвестно, певица его никак не подписала.

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Несколько раньше 32-летняя певица в своих соцсетях опубликовала видео, где она целуется со своим парнем Михаилом Кацуриным. К нему она добавила трек, в котором звучат слова "Чтобы не сойти с ума, должны быть вместе мы". Это слова из новой песни Дорофеевой "Чтобы не было".

Она подписала эти кадры так, что "уговаривает" Кацурина выйти с ней на сцену и сыграть "Чтобы ни было".

Напомним, новый парень Нади Дорофеевой Миша Кацурин опубликовал обнаженное фото своей возлюбленной. Дорофеева позировала у окна.

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