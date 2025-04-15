Дождь и до +10: прогноз погоды в Украине на 16 апреля.

В ближайшие сутки в западных, а также в большинстве северных и центральных регионов Украины прогнозируется небольшой дождь, в то время как на остальной территории будет преобладать сухая погода. По информации синоптиков, во вторник, 16 апреля, ночная температура будет колебаться в пределах +5…+10°, в восточных и юго-восточных областях от +2 до +7°.

Днем воздух прогреется до +16...+21°, в Закарпатье - до +24°. В северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается несколько прохладнее +13 ... +18 °. Ветер — преимущественно юго-восточного направления, 7–12 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве ночью будет сухо, температура будет держаться в пределах +8…+10°. Днем возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +14…+16°, ветер также юго-восточный, 7–12 м/с.

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В течение 17-18 апреля по всей Украине осадков не ожидается, за исключением кратковременного дождя днем 18 апреля в Закарпатье и Карпатах. Ночью температура будет оставаться стабильной - +5 ... +10 °, днем - +18 ... +24 °, а на морском побережье - +13 ... +18 °. Ветер будет сохранять юго-восточное направление со скоростью 7-12 м/с.

В Киеве 17 и 18 апреля осадки не прогнозируются, ночью температура составит +8…+10°, днем поднимется до +22°. Ветер — южный и юго-восточный, 7–12 м/с.

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