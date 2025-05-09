Дождь и до +17: прогноз погоды в Украине на 10 мая

В выходные в Украине ожидается похолодание и дождливая погода.

В субботу без дождей также будет в некоторых южных регионах.

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Прохладнее всего будет на западе Украины — там синоптики обещают дожди и дневную температуру в пределах +7…+12 градусов. температуру до +17 градусов. В ночное время, при прояснениях, возможны заморозки на почве.

В Киеве в субботу будет переменная облачность с периодическими дождями и температурой около +13 градусов. В воскресенье будет дождь почти весь день, а воздух прогреется максимум до +11.

Ранее мы рассказывали, что новая неделя принесет в Украину похолодание и осадки.

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