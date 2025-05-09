Дощ та до +17: прогноз погоди в Україні на 10 травня

На вихідних в Україні очікується похолодання та дощова погода. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 та 11 травня температура повітря коливатиметься від +7 до +17 градусів залежно від регіону. Атмосферні фронти принесуть опади майже на всю територію країни, хоча в Луганській і Донецькій областях утримається суха погода.

У суботу без дощів також буде в деяких південних регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Найпрохолодніше буде на заході України — там синоптики обіцяють дощі й денну температуру в межах +7…+12 градусів. У центрі, на півночі та сході країни очікується до +15, а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +17 градусів. У неділю прохолодна й волога погода охопить майже всю країну, і лише південні області збережуть відносно вищу температуру до +17 градусів. У нічний час, за умов прояснень, можливі заморозки на ґрунті.

У Києві в суботу буде мінлива хмарність із періодичними дощами та температурою близько +13 градусів. У неділю дощитиме майже весь день, а повітря прогріється максимум до +11. Наталка Діденко зауважила, що, попри негоду, вихідні будуть "холодними, вологими, проте красивими".

Раніше ми розповідали, що новий тиждень принесе в Україну похолодання та опади.

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